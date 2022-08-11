Понад 47% Сумської області було заміновано з початку війни.

Сумська область є найбільш замінованим після російської окупації регіоном.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону.

За його словами, заміновано було понад 47% області.

"На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Сумська область, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумської області було заміновано", - зазначив Монастирський.

Він додав, що наразі через велику лісистість місцевості залишаються заміновані "острівці", куди не можна заходити.

"Та й 20 кілометрова відстань від державного кордону залишається замінованою мінами і снарядами. Тому що рятувальники не можуть туди дійти", - підсумував міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні залишаються замінованими понад 20 мільйонів гектарів.

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