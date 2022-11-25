Пропагандисти пишуть, що загарбник "мріяв служити батьківщині".

В Україні ліквідували 33-річного уродженця Томської області РФ Дмитра Черепанова із зачіскою "Іван Дурень".

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, пропагандисти називають Черепанова "добровольцем". Він нібито "мріяв служити батьківщині", як його прадід - ветеран Другої світової війни. У некролозі зазначається, що життя ліквідованого окупанта була "яскравим спалахом".

"Під "яскравим спалахом" автор некрологу у кілька рядків, напевно, мав на увазі останні миті життя російського окупанта", - з іронією додав Комахідзе.

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Війна в Україні з Росією - втрати окупантів

Вранці 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби наші воїни відбили ворожі атаки у районах населених пунктів Бахмут, Берестове, Спірне, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка та Невельське Донецької області, а також біля Білогорівки в Луганській області.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого орієнтовно склали близько 85 720 осіб ліквідованими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що на сході нашої країни йдуть запеклі бої, і загарбники щодня зазнають величезних втрат.

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