Наголошується, що за минулу добу Сили оборони відбили атаки окупантів біля 11 населених пунктів

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 11 населених пунктів.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар'їнка на Донеччині", - йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зауважується, що за минулу добу ворог завдав п'ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ, містах та селах.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

У Генштабі також зазначили, що на Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей Росії, противник продовжує проведення демонстраційних і провокаційних дій. Він здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині.

"На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

Там ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Також противник здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. "ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов", - повідомили у Генштабі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії. Зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка", - розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне і Оріхів Запорізької області.

"На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Ворог застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Війна в Україні: що варто знати

Українські сили оборони продовжують боротьбу з російськими окупантами. Але, як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, процес звільнення українських територій від російських окупантів пригальмовує логістика.

Відомо, що українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на 22 листопада звільнили від російських окупантів 1 886 населених пунктів. У більшості з них запрацювали соцслужби, лікарні та заклади освіти.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Збройні сили України мають деокупувати ще близько 2 тисяч населених пунктів, захоплених російськими терористами. Він наголосив, що Росія своєю війною прагне не просто привласнити українську землю та ресурси, це є зіткненням "двох протилежних ставлень до людей і до життя".

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