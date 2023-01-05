За офіційними даними, цей "мобік" став 318 у списку ліквідованих в Україні дагестанців.

Українські воїни продовжують "мінусувати" російських окупантів. Цього разу ЗСУ ліквідували "капітального красаву" з Дагестану Ібрагіма Османова.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе з посиланням на дагестанські джерела, 39-річний Османов знайшов свою смерть у Запорізькій області.

Розслідувачу вдалося знайти акаунт Османова у соцмережі. Друзі величали його "капітальним красавою".

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Комахідзе зауважує, що, за офіційними даними, цей "мобік" став 318 у списку ліквідованих в Україні дагестанців.

Втрати РФ в України

За минулу добу знищено ще приблизно 810 російських загарбників. Загальні бойові втрати РФ в Україні з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 109 тисяч 720 загарбників.

Минулої доби росіяни наступали на Куп'янському та Авдіївському напрямках, але не мали успіху. Захисники України в Донецькій і Луганській областях протягом минулої доби відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів.

На Донбасі вже давно йдуть запеклі бої, фортецею захисників України стало місто Бахмут. На Бахмутському напрямку росіяни намагаються наступати і зазнають дуже серйозних втрат.

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