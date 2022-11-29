Це може вказувати на посилення окупантами фільтраційного тиску.

На тимчасово окуповану частину Херсонської області прибули дагестанські підрозділи Федеральної служби безпеки Росії. Про це під час брифінгу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, він розповів, що до Каховки та Нової Каховки окупанти наразі "завозять, здебільшого, ФСБшників".

"Відзначають, що кількість особового складу військових зменшилася, залишилися тільки спостережні пункти росіян, які перебувають безпосередньо на відстані 15 кілометрів до узбережжя", - сказав він.

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Депутат додав, що свої основні сили окупанти відвели на 15-20 км вглиб Херсонської області.

"Але і техніка, і ці спостережні пункти росіян присутні вздовж всього узбережжя. Однак почала зараз з'являтися... (більша – УНІАН) кількість ФСБшників. Відзначають, що ці ФСБшники з Дагестану. Дагестанські підрозділи ФСБ прибули на Херсонщину", - зазначив Хлань.

За його словами, це може вказувати на подальше посилення фільтраційних заходів.

"Це може свідчити про те, що окупанти посилюватимуть свій фільтраційний тиск, як це відбувалося в окупованому Херсоні", - сказав він.

Депутат зазначив, що там, де окупанти оголосили примусову евакуацію – з міст Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань і Олешки – значна частина населення відмовилася від неї і продовжує залишатися у своїх домівках.

"На мою думку, посилення цього ФСБшного дагестанського складу буде саме для того, щоб посилювати тиск на людей, які залишаються у своїх домівках, і змусити їх примусово виїжджати. Йдеться про санаторії в Скадовському і Генічеському районах як тимчасові пункти для так званої евакуації", - сказав Хлань.

Надалі ж, додав він, окупанти, як і в Херсоні, "примусово депортуватимуть людей до Російської Федерації, у віддалені райони".

"Я так розумію, що наразі окупанти продовжуватимуть депортаційний тиск саме на лівобережній частині Херсонщини", - зазначив депутат.

Він також наголосив, що окупанти продовжують незаконні затримання та катування жителів Херсонщини.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість російських військових. Зазначалося, що у містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

За словами президента Зеленського, наразі на Херсонщині триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

Також на деокупованих територіях області починається і відновлення роботи органів влади, поліції та деяких приватних компаній.

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