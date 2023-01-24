Українські воїни ліквідували 26-річного командира танкової роти РФ Геннадія Командова.
Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, востаннє Командов був активний у соцмережах два тижні тому. Його вже поховали у Тетюському районі Татарстану.
"Гена Командов зауважив, що справа його життя командувати танковою ротою, в результаті згорів на роботі", - ірочно зазначив експерт.
За його даними, окупанта "мінуснули" 13 січня поблизу селища Жовтневий Луганської області.
Вдова Юлія Командова мешкає у місті Наро Фомінськ, тому резонно припустити, що Командов служив у 13-му танковому полку 4-ї танкової дивізії.
Війна в Україні: актуальні дані
Битва за Донбас і південь тривають. Військові експерти відзначили, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни.
Тим часом окупанти почали евакуацію з Луганська і бояться виходити з тилу. За інформацією ISW, найманці Пригожина терплять колосальні втрати на фронті.
Журналісти встановили імена 12 225 російських військових, серед яких 800 мобілізованих, убитих на війні в Україні.