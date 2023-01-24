Окупант, ймовірно, служив у 13-му танковому полку 4-ї танкової дивізії.

Українські воїни ліквідували 26-річного командира танкової роти РФ Геннадія Командова.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, востаннє Командов був активний у соцмережах два тижні тому. Його вже поховали у Тетюському районі Татарстану.

"Гена Командов зауважив, що справа його життя командувати танковою ротою, в результаті згорів на роботі", - ірочно зазначив експерт.

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За його даними, окупанта "мінуснули" 13 січня поблизу селища Жовтневий Луганської області.

Вдова Юлія Командова мешкає у місті Наро Фомінськ, тому резонно припустити, що Командов служив у 13-му танковому полку 4-ї танкової дивізії.

Війна в Україні: актуальні дані

Битва за Донбас і південь тривають. Військові експерти відзначили, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни.

Тим часом окупанти почали евакуацію з Луганська і бояться виходити з тилу. За інформацією ISW, найманці Пригожина терплять колосальні втрати на фронті.

Журналісти встановили імена 12 225 російських військових, серед яких 800 мобілізованих, убитих на війні в Україні.

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