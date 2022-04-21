Союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.

За розрахунками Пентагону, Україна має "на ходу" більше танків, ніж Росія.

Про це повідомляє Washington Post. За словами високопоставленого представника оборони США, українські війська мають більше танків.

"Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… І вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник.

Порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на східному регіоні Донбасу та уздовж південного узбережжя, де Маріуполь продовжує оточуватися та обстрілюватися.

Але перевага України в танках — бронетехніках, які є потужним інструментом у наземних боях — є помітною точкою даних, оскільки союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.

Українські війська пошкодили частину російської бронетехніки, а інша була залишена після того, як прийшла в занедбаний стан — свідчення, що зазначають, що Росія була неготовою до опору України.

Водночас чиновник зазначив, що близько двох десятків російських батальйонних тактичних груп переобладнаються та поповнюються.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його розмір становитиме 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників.

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