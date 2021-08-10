29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ.

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої "ЛНР" на території, підконтрольній українській владі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, було викрито агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні.

Згідно з повідомленням, СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ.

"За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке перебуває на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

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Автор: Дмитро Захаров