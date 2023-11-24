За його словами, важливо масштабувати інноваційні розробки.

В Україні створять "Армію роботів" та "Армію РЕБ" (радіоелектронної боротьби).

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час включення на ForbesTech-2023

За словами очільника Мінцифри, важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

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Розробки України та "Армія дронів"

Нещодавно Федоров розповідав, що в Україні розробили стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire.

Як раніше писав УНІАН, Україна випускає десятки тисяч дронів на місяць. На тлі ринкової конкуренції зараз з'являється безліч компаній, які займаються оборонним виробництво.

Також повідомлялось, що на фронт відправляють майже 2 тисячі БПЛА зі штучним інтелектом за програмою "Армія дронів".

Упродовж місяця - з 4 вересня до 2 жовтня - "Армія Дронів" уразила 136 танків, 270 артилерійських систем, включно з САУ. Загалом за місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також було уражено понад 340 одиниць особового складу.

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