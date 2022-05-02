У нашій країні знищили ще десятки ворожих танків, зазначили в Генштабі української армії.

Втрати РФ у війні з Україною за добу зросли ще на 300 осіб й тепер становлять приблизно 23 800 окупантів.

У нашій країні також знищені ще 22 танки, 48 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем і одна реактивна система залпового вогню, повідомив Генштаб Збройних сил України в Facebook.

За його даними, в українській державі ще ліквідовано два літаки, 26 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 28 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами та шість одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Львів, Маріуполь і Одесу. Потім окупанти пішли в наступ на сході української держави.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 1 травня в нашій країні було знищено близько 23 тисяч 500 окупантів.

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