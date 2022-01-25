У складі вантажу - сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

В Україну прибув третій літак від уряду США в рамках військової допомоги.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі партію зустрічають колеги з Міноборони та Посольства США в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". У пакеті: сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно США виділили додатково 200 млн дол. на військову допомогу Україні.

22 січня в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Джо Байденом. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

23 січня прибула друга партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки – оборонна зброя вагою понад 80 тонн.

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