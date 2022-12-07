Вночі окупанти застосували їх для атаки на українські населені пункти.

Вночі російські окупанти застосували іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для атаки на українські населені пункти. Це перше використання зазначених БПЛА після тривалої паузи. І морози, як виявилося, не впливають на працездатність безпілотників.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі телеканалу "Київ". Він заявив: "Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136 або 131. 14 БПЛА цього типу було знищено. Мороз, зрештою, не впливає на їхню роботу, як бачимо, сьогодні вночі їх застосували. Тому ніякого морозу боятися їм не потрібно. Не те що не потрібно, вони його не бояться".

Нагадаємо, раніше в командуванні ПС ЗСУ розповіли, що минулої ночі сили ППО збили 14 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один "Орлан-10" і ще 2 безпілотники, тип яких уточнюється. За допомогою іранських БПЛА рашисти намагалися атакувати населені пункти на територіях Дніпропетровської та Запорізької областей.

Відео дня

Застосування іранських дронів-камікадзе в Україні: остання інформація

Протягом майже всієї осені рашисти використовували безпілотники для бомбардувань. Однак з 17 листопада і до минулої ночі вильоти БПЛА не фіксувалися.

Спікер командування Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін відзначав, що у ворога залишилися запаси дронів. Однак техніка, зроблена з пластику, не витримує морозів. Нібито саме тому окупанти перестали запускати Shahed-136/131. Ігнат спростував ці відомості.

У Повітряних силах ЗСУ дотримувалися іншої теорії, чому удари безпілотниками припинилися. Передбачалося, що у рашистів просто закінчилася перша партія БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: