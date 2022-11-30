Імовірно зараз РФ не має можливості отримувати іранські дрони надалі.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України розповів, чому вже близько двох тижнів російські окупанти не атакують територію України іранськими безпілотниками.

"Вже два тижні приблизно не спостерігаємо, а може і більше, цих іранських БПЛА. Імовірно, що перша партія, яка їм надійшла, зрештою і закінчилася. Тому що, це було понад 400 БПЛА застосовано по Україні цього типу, я маю на увазі Shahed-136. З них 340, така приблизна цифра, ліквідовано цих БПЛА протиповітряною обороною. Була інформація про те, що Росія загалом замовила їх 1 тис. 740, десь в такій кількості", - сказав Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Він припустив, що імовірно зараз РФ не має можливості отримувати іранські дрони надалі. "Можливо, йдуть процеси політичного характеру, на Близькому Сході теж не проста ситуація. Іран перебуває в дуже таких серйозних складних обставинах, і на це можуть впливати інші країни", - зазначив Ігнат.

Відео дня

Також речник Командування Повітряних сил ЗСУ додав, що ворог не полишає своїх планів щодо знищення нашої критичної інфраструктури і може завдати ракетних ударів в будь-який момент, тому не потрібно розслаблятись. Водночас він зазначив, що треба зберігати спокій та холодний розум, адже ЗСУ готові реагувати відповідно на ці виклики.

"Зрозуміло, що ворог не полишив планів своїх по тому, що вони будуть врешті бити й надалі по нашій енергетиці та інших об’єктах критичної інфраструктури. Про це говорять усі: і влада, і військові, і люди самі це прекрасно розуміють… бо армія їхня програє на полі бою і вони будуть дали пробувати тероризувати нас", - сказав Ігнат.

"Ми бачили, що ракетний удар був усього тиждень тому, фактично це було 23 листопада і було збито чимало ракет, безпілотні летальні апарати. Треба бути готовим до всього в будь-який момент. Розслаблятися не потрібно, є там і носій "Калібрів" один корабель, є там стратегічна авіація на місцях, нічого нікуди не ділось. Тому зберігаємо спокій і холодний розум, а Збройні сили України будуть реагувати на ці виклики відповідно і збивати все, що летить",- акцентував Ігнат.

Іранські безпілотники в Україні: що відомо

Росія активно застосовує іранські безпілотники "Shahed-136" для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

9 листопада речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було ліквідовано.

Також повідомлялось, що за останні два місяці Росія здійснила сім масованих ракетних атак по Україні, зосередивши зусилля на енергетичній інфраструктурі.

Сьогодні, 30 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили ППО України знищують приблизно 80% ворожих цілей. За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.

Також сьогодні, 30 листопада, представник ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі інформаційного телемарафону повідомив, що російський ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів по Україні і проводить підготовку до цього. Проте, як підкреслив представник розвідки, на сьогоднішній день ситуація доволі спокійна.