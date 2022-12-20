Окупанти переважно вночі застосовують БпЛА, бо вночі немає візуальної прив’язки до цілей.

Повітряні тривоги після запуску окупантами безпілотників можуть тривати до шести годин.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив на брифінгу.

За його словами, якщо дрони запускають о 23:00, повітряна тривога може тривати до 5:00.

Відео дня

"Рашисти зрозуміли, що найефективніше для них використовувати Shahed у нічний час, тому що вночі немає візуальної прив’язки до цілей. Засоби, які можуть їх знищувати - такі як стрілецька зброя, зенітні гармати, великокаліберні кулемети, які часто застосовуються проти цих БпЛА", - сказав він.

За словами Ігната, якщо БпЛА запускають з 23:00, коли починається доба за московським часом, то до п’ятої ранку може бути повітряна тривога.

Він пояснив, що це відбувається не тому, що дрон летить по прямій.

"Вони можуть обходити, летіти по колу, кружляти, уникаючи систем ППО, і це вже збільшує час. Середня швидкість дрона - 150 кілометрів на годину. Це і є польотне завдання. І з цим доводиться стикатися, і проти цього є певні заходи. Усі Сили оборони працюють в єдиній системі протиповітряної оборони, яка намагається знищити якомога більше цих БпЛА", — запевнив Ігнат.

Війна в Україні: атаки дронів

Російська армія активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, а також розвідувально-ударні Mohajer-6.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

За даними розвідок західних партнерів, Тегеран невдовзі може також передати Москві свої балістичні ракети.

19 грудня російські окупанти завдали ударів по Києву дронами-камікадзе Shahed. Ворог випустив по столиці 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

Того ж дня стало відомо, що Росія отримала від Ірану ще одну партію БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: