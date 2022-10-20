Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом.

Президент України Володимир Зеленський розповів про сьогоднішню роботу ПВО на київському напрямку.

Так, за його словами, за місяць українськими силами вже збито 233 іранські дрони-камікадзе, запущеною країною-терористом Російською Федерацією.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

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Зеленський нагадав, що сьогодні відбулася зустріч керівника ОП Андрія Єрмака з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення української протиповітряної та протиракетної оборони.

"Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати: протягом місяця збито 233 "Шахеди" й десятки ракет. Лише за сьогодні й лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Я дякую, хлопці, за чудову роботу!" - наголосив Зеленський.

"Є результати й на інших напрямках. Але, на жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом", - заявив президент.

"Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше", - зазначив Зеленський.

Ситуація в енергетиці після обстрілів РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години. Найбільш відповідально до заклику зменшити споживання світла підійшли жителі Чернігівщини.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.