Під артилерійським вогнем цієї доби опинилися понад 110 населених пунктів.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ в Facebook, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали такі населені пункти, як Уди, Гатище, Катеринівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни, Авдіївка, Семенівка, Ласточкине, Олександропіль Донецької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів", - зазначили у Генштабі.

Крім цього, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили три атаки противника, на Лиманському - стримали 17 спроб штурмів.

При цьому за добу українські захисники знищили ще 1050 російських загарбників, і станом на ранок 17 лютого втрати РФ у війні становлять 401 350 осіб.

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