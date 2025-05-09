За словами Єрмака, в разі не прийняття Росією умов будуть застосовані серйозні санкції.

Для України важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне і саме на цьому ми стоїмо, і саме в цьому українська позиція. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмаку відеоповідомленнях у Telegram.

Він зазначає, що триває процес консультацій. Нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського йшлося, в тому числі про припинення вогню на місяць як початок.

"І це є принциповою позицією президента та всієї команди", - додав він.

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Єрмак наголошує, що розглядаються різні варіанти.

"Головне, що США та інші наші стратегічні партнери - Велика Британія, Франція, Німеччина, "Нордіки" (Нордична група - УНІАН) та інші це підтримують, вони теж говорять зі США. І сьогодні процес на етапі щодо визначення того як діяти, якщо Росія не приймає цих умов, бо тоді починається процес додаткового тиску", - зазначив він.

За його словами, в першу чергу йдеться про дуже сильні санкції.

"Законопроєкти готові в конгресі США. Україна займає проактивну позицію. Я вважаю, що цей процес буде рухатися не повільно тому , що ми не забуваємо, що в нас продовжується ця жахлива війна. Ми всі хочемо її закінчити справедливим і сталим миром, який би був забезпечений сильними і юридично обов’язковими гарантіями безпеки для нашої країни", - наголосив Єрмак.

Він зазначає, що позиція США про повне припинення вогню, яке підтримала Україна ще на зустрічі з Джидді, залишається такою ж.

"Зрозуміле бажання росіян продовжувати свої ворожі дії, але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленостей", - наголосив Єрмак.

Зеленський провів розмову з Трампом - що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський розповів, що вони привітали народи двох країн з днем перемоги над нацизмом. А також привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство, яка відкриває багато нових можливостей для співпраці.

Також президенти обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.

За його словами, Трамп поцікавився ситуацією на фронті. Український президент також наголосив, що наша країна готова до 30-денного припинення вогню "хоч відсьогодні".

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