Науковець пояснив, що реактори зупинені мінімум півроку, тому короткоживучих нуклідів всередині нема.

Ймовірна аварія на Запорізькій АЕС не призведе до апокаліпсису, навіть у найгіршому сценарії.

Про це заявив доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський в ефірі телемарафону.

"Апокаліпсису ніякого не буде. Навіть у найгірному сценарії, якщо вирветься все, що міститься всередині реакторів, найгірша ситуація буде все одно кращою за наслідки Чорнобильської аварії", - зазначив Литвинський.

За його словами, впродовж кількох місяців ці реактори були зупиненими, тому короткоживучих нуклідів там немає. Крім того, науковець заявив, що йодної профілактики не потрібно ні перед, ні після ймовірної аварії на ЗАЕС. Інформація про необхідність застосування йодиду калію є застарілою.

"Забруднення дійсно виникне... Але я повторюю: апокаліпсису не буде. Дійсно, не треба перебувати на повітрі у разі аварії, треба зачинити добре вікна, треба запастися водою щонайменше на дві доби. Максимальні наслідки, які можуть бути навіть для тих, хто перебував на повітрі, це зростання ймовірності онкологічних захворювань", - сказав вчений.

За його словами, на свіжому повітрі рекомендовано не перебувати людям у радіусі кількох десятків кілометрів від ЗАЕС та до 150 кілометрів від станції за напрямком вітру.

Ситуація на ЗАЕС - головні новини

Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС у березні минулого року. Ворог замінував станцію, зокрема, ставок-охолоджувач.

4 липня Генштаб попередив, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків атомної електростанції розмістили сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої. Внаслідок підриву бомб не мають пошкодитися енергоблоки, але може бути створена картинка "обстрілів з боку українських сил".

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що у разі підриву ЗАЕС виникне спільна небезпека, оскільки "радіація нікого не залишає осторонь".

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