Президент наголосив, що радіація – це загроза для всіх у світі, тому атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь світ має усвідомити, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на Запорізькій атомній електростанції. Відсутність масштабної реакції світу на теракт Росії на Каховській ГЕС може надихати Кремль на новий злочин на ЗАЕС.

"На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", – наголосив президент у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Росія повинна чітко усвідомлювати, що світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і що світ готовий реагувати. Він зауважив, що радіація – це загроза для всіх у світі, тому атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Президент нагадав, що 4 липня – рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію та споруди ЗАЕС.

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Глава держави також повідомив, що за даними української розвідки, на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

"Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший", – резюмував Зеленський.

Загроза підриву Запорізької АЕС

4 липня, у Збройних силах України попередили про можливі провокації на Запорізькій АЕС в найближчі дні. Поінформували, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що російські окупанти у ніч проти 5 липня все ж зважаться на спробу зімітувати удар по ЗАЕС, відчуваючи, що вони втрачають південь України. За його словами, Сили оборони України фактично завершили дуже складну частину наступу, а саме – прорив смуги забезпечення. При цьому, ресурсу стримувати основні ударні групи української армії в основній лінії у російських окупаційних військ вже немає. Вони його практично вичерпали.

Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи російські вкиди щодо ЗАЕС, зауважив, що поки що йдеться саме про шантаж з боку окупантів. За його словами, ризик ескалації ситуації й завершення Росією підготовки до теракту існує, але наразі ворог хоче посіяти паніку серед українців.

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