Журналіст зазначив, що ми бачимо тільки верхівку айсберга, що залишає відкритою можливість для більш несподіваних заяв з боку політиків.

Російська влада відмовилася від ідеї про 30-денне припинення вогню, яку в березні висунув президент США Дональд Трамп, замість цього російський диктатор Путін оголосив про 30-годинне "перемир'я" на Великдень.

Як пише оглядач BBC Стівен Розенберг, ініціативу володаря Кремля зустрінути скептично в Україні. У соцмережах президент Володимир Зеленський написав, що "російська армія намагається створити враження припинення вогню, в той час, як у деяких районах все ще продовжують окремі спроби наступати і завдавати втрат Україні".

Російські військові також звинуватили Україну в порушенні режиму припинення вогню.

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Скептики висловили думку, що 30-годинне перемир'я - це не прагнення до миру, а підтримання хороших стосунків із Білим домом.

"Оголосивши про одностороннє перемир'я, нехай і короткочасне, Кремль може стверджувати, що саме РФ, а не Україна, віддана миру", - висловив думку оглядач.

"Пам'ятайте, що це короткочасне припинення вогню було оголошено в дуже стислі терміни. Суботнє оголошення не дало жодній зі сторін часу повністю до нього підготуватися", - акцентував Розенберг.

Але є й більш оптимістичний погляд, зазначив він. Хоча "великоднє перемир'я" Кремля стало несподіванкою, воно не виникло з нізвідки. Останніми тижнями велася інтенсивна міжнародна дипломатія, спрямована на припинення бойових дій.

Оглядач задався питанням, чи може 30-годинне припинення вогню якимось чином перерости в щось більш всеосяжне? Він вважає, що зараз це важко побачити.

"З іншого боку, коли справа стосується дипломатії, ми не втаємничені в усі розмови, які відбуваються за зачиненими дверима, або в деталі можливих обговорюваних угод", - міркує журналіст і додає, що ми бачимо тільки верхівку айсберга, що залишає відкритою можливість для несподіваніших заяв.

Великоднє перемир'я Путіна

Напередодні Великодня російський диктатор оголосив про 30-годинне перемир'я і заявив, що чекає на такий самий крок і від України.

Після закінчення цього терміну РФ атакувала Україну "шахедами". У кількох містах сталися вибухи.

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