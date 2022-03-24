Вона стверджує, що РФ хоче використати це для того, щоб вивозити українців з тимчасово окупованих міст на свою територію.

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна виступає категорично проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вона стверджує, що РФ хоче використати це для того, щоб вивозити українців з тимчасово окупованих міст на свою територію.

"Ми категорично проти того, щоби Міжнародне товариство Червоного Хреста відкривало офіс в Ростові-на-Дону. Таким чином Росія хоче "освятити" так звані "гуманітарні коридори" на свою територію, а насправді незаконне викрадення та вивезення ворогом наших громадян, яке вже відбувається прямо зараз", - сказала віце-прем'єр.

Вона запевнила, що під час візиту голови Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера до Києва жодних перемовин про можливість вивезення українців на територію РФ та відкриття офісу МКЧХ поблизу кордону, не було. Верещук стверджує, що Україна надала гуманітарним організаціям докази створення окупантами фільтраційних таборів для викрадених жителів Маріуполя та інших міст.

Віце-прем'єр висловила переконання, що РФ могла видати свою вимогу до Червоного Хреста відкрити у Ростові офіс за нібито прохання керівництва цієї організації.

Верещук розповіла, що зараз МКЧХ не може організовувати справжні гуманітарні коридори та доступ до військовополонених через дії російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний комітет Червоного Хреста хоче відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону.