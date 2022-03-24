У цей час постраждалі від війни люди хочуть евакуюватися в українські міста.

Міжнародний комітет Червоного Хреста хоче відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону.

Про це пише Anadolu Agency.

Дане рішення виглядає дивно, оскільки українці масово відмовляються виїжджати в Росію і Білорусь, вибираючи евакуацію в більш безпечні регіони України.

За даними Головного управління розвідки Мініоборони України, окупанти примусово переміщують українців з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів їх відправляють в економічно депресивні райони країни.

У МЗС України повідомляли, що російська армія примусово депортувала у фільтраційні табори вже близько 6 тисяч маріупольців. Їх збираються використовувати як заручників для політичного тиску на Україну.

А міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше заявляла, що для України варіант відкриття гуманітарних коридорів до Росії чи Білорусі є неприйнятним.

Глава МКЧХ Петер Маурер сьогодні провів у Москві зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Хотів би заручитися вашою підтримкою в зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб поліпшити нашу роботу на Донбасі і в інших частинах України, що знаходяться під контролем російських збройних сил", — сказав Маурер.

За його словами, він прибув до Москви для обговорення питання доставки гуманітарної допомоги "в зони конфлікту".

"Він подякував Лаврову за багаторічну "позитивну співпрацю" з Росією в різних частинах світу, в тому числі на Близькому Сході, в Афганістані, Нагірному Карабасі та Україні, і висловив сподівання, що це продовжиться", - пише видання.

#UPDATE The president of the International Committee of the Red Cross on Thursday said he and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov had discussed the need to protect civilians during Moscow's operations in #Ukrainepic.twitter.com/YDbaFgpVgV — AFP News Agency (@AFP) March 24, 2022

Нагадаємо, що раніше Петер Маурер заявляв, що Україна - це найбільша операція Червоного Хреста. Бюджет організації на допомогу Україні становить близько 267 мільйонів доларів.

Варто відзначити, що багато знаменитостей і відомі компанії жертвували гроші для допомоги Україні і передавали їх в Червоний Хрест.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що МКЧХ забороняє використовувати свою емблему на українських автомобілях, що виконують гуманітарні місії.

Як писав УНІАН, російські окупанти свідомо блокують постачання гуманітарних вантажів в українські міста.

Також Росія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу в тимчасово захоплених населених пунктах.

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