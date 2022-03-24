Червоний Хрест відкриє центр для українських біженців у Росії / Фото УНІАН

Міжнародний комітет Червоного Хреста хоче відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону.

Про це пише Anadolu Agency.

Дане рішення виглядає дивно, оскільки українці масово відмовляються виїжджати в Росію і Білорусь, вибираючи евакуацію в більш безпечні регіони України. 

За даними Головного управління розвідки Мініоборони України, окупанти примусово переміщують українців з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів їх відправляють в економічно депресивні райони країни.

У МЗС України повідомляли, що російська армія примусово депортувала у фільтраційні табори вже близько 6 тисяч маріупольців. Їх збираються використовувати як заручників для політичного тиску на Україну. 

А міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше заявляла, що для України варіант відкриття гуманітарних коридорів до Росії чи Білорусі є неприйнятним.

Глава МКЧХ Петер Маурер сьогодні провів у Москві зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Хотів би заручитися вашою підтримкою в зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб поліпшити нашу роботу на Донбасі і в інших частинах України, що знаходяться під контролем російських збройних сил", — сказав Маурер.

За його словами, він прибув до Москви для обговорення питання доставки гуманітарної допомоги "в зони конфлікту".

"Він подякував Лаврову за багаторічну "позитивну співпрацю" з Росією в різних частинах світу, в тому числі на Близькому Сході, в Афганістані, Нагірному Карабасі та Україні, і висловив сподівання, що це продовжиться", - пише видання. 

Нагадаємо, що раніше Петер Маурер заявляв, що Україна - це найбільша операція Червоного Хреста. Бюджет організації на допомогу Україні становить близько 267 мільйонів доларів.

Варто відзначити, що багато знаменитостей і відомі компанії жертвували гроші для допомоги Україні і передавали їх в Червоний Хрест. 

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що МКЧХ забороняє використовувати свою емблему на українських автомобілях, що виконують гуманітарні місії.

Як писав УНІАН, російські окупанти свідомо блокують постачання гуманітарних вантажів в українські міста. 

Також Росія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу в тимчасово захоплених населених пунктах.

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