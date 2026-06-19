Військовий розповів, якими дронами вчора били по Москві

Для удару по російській столиці були задіяні різні типи безпілотників.

Вчорашня масована дронова атака на Москву була завдана в основному безпілотникаи від Firepoint, які вже є на озброєнні майже в кожній бригаді Сил оборони.

Про це сказав командир роти підрозділів Deep та Middle Strike у складі 412 окремої бригади безпілотних систем NEMESIS Андрій (Джоконда) в етері Новини.Live. Він пояснив це тим, що ці дрони дешеві і їх багато.

Він деталізував, що для удару по російській столиці були задіяні різні типи безпілотників, зокрема "Лютий", Firepoint, "Бегемот", а також дрони-приманки.

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"Основна маса летіла саме Firepoint, тому що ці дрони дешеві, їх багато і вони є зараз практично в кожній бригаді Сил оборони", - зазначив військовий.

Він додав, що ефективність таких ударів забезпечує саме комплексне застосування різних типів БпЛА, включно з дронами-приманками, які допомагають перевантажувати російську протиповітряну оборону та РЕБ.

Удар по Москві 18 червня

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 18 червня українські захисники атакували Москву дронами, внаслідок чого був уражений Московський нафтопереробний завод. Це підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаки на РФ заявив: "Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину".

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