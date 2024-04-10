Мер запевнив, що військові, влада та харків’яни відстоюватимуть місто до кінця.

Російські окупанти не зможуть дійти до Харкова. Про це мер міста Ігор Терехов заявив Українській правді.

На запитання, чи є у нього план "Б" на випадок, якщо росіяни прийдуть до Харкова, мер відповів: "Та не прийдуть вони до Харкова. Припиніть! Я впевнений у цьому".

Він також запевнив, що Сили оборони, влада і харків’яни відстоюватимуть місто до кінця.

Відео дня

За словами Терехова, він не залишав Харків під час першої спроби росіян захопити його і не збирається виїжджати.

Мер додав, що наразі, незважаючи на останні обстріли та інформацію про можливий наступ росіян на місто, там проживають 1,3 мільйона людей, і хвилі відтоку жителів немає.

Також Терехов, посилаючись на дані соціологічних замірів, заявив, що абсолютна більшість харків'ян мають проукраїнські настрої.

"Чому Харків вважали проросійським ватним містом? Ми дуже ображались на це. 95% харків’ян мають серйозні проукраїнські настрої, 3% – проросійські, 2% - туди-сюди. Ніхто зараз не вважає нас (харків’ян) ватниками. Ми довели всім, що ми – Україна", - стверджує посадовець.

Посилення обстрілів Харкова Росією – деталі

Останнім часом Росія чи не щодня обстрілює Харків – "Шахедами", балістикою, КАБами. Також країна-агресорка поширює заяви про можливий наступ на місто.

Ударами ворог знищив майже всю енергетичну інфраструктуру Харкова, у місті стався блекаут. Наразі тут запроваджені графіки відключень світла.

8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби на Харківщині, щоб захистити регіон від атак РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: