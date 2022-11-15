Падіння уламків ракет на будівлі зафіксували в Печерському та Оболонському районах.

У вівторок, 15 листопада, під час ракетної атаки РФ постраждали два житлових будинки у Печерському районі Києва.

Як повідомив пресофіцер ДСНС Києва Олександр Макушенко в коментарі Суспільному, у будинки влучили уламки від збитих російських ракет.

"У Печерському районі Києва уламки збитих ракет влучили у два житлових будинки, також падіння уламків зафіксували в Оболонському районі – влучили у закинуті будівлі", – заявив Макушенко.

Відео дня

Представник ДСНС підтвердив, що внаслідок ворожого обстрілу столиці загинула одна людина. Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місці трагедії.

Ракетний удар по Україні 15 листопада

Російські окупанти випустили по Україні приблизно 100 ракет під час масованого обстрілу у вівторок, 15 листопада 2022 року.

Під обстріл потрапили всі регіони країни, зокрема й Київ. У столиці зафіксовано два вибухи та збито 4 російські ракети.

Згодом у Нацполіції повідомили, що близько 15:30 внаслідок ворожого обстрілу було частково пошкоджено житловий будинок, після чого там виникла пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: