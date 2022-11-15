Подружжя розповіло, що вони вже багато років мешкають у цьому будинку.

У Києві подружжя Романчук Світлани та Романчука Петра розповіло про "приліт" у їхній будинок на Печерську унаслідок ракетної атаки Росії.

Журналістам "Украина Сейчас" вони сказали, що у момент прильоту ракети перебували на четвертому поверсі, одразу над квартирою, куди влучила ворожа ракета.

"Лягла я на полу, і став із кухні дим перти. Почало горіти все, смерділо так, і скло почало тріскатися... Ми відкрили двері й по сходах спустилися. Похапали одяг і побігли. Там, схоже, між нашою квартирою та поверхом стіну вибило", - поділилося подружжя пенсіонерів.

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Вони розповіли, що їм вже надали психологічну допомогу. За інформацією мешканців, у будинку є одна загибла жінка.

Ракетний удар по Києву 15.11.2022 - що сталося у столиці

У Києві 15 листопада після оголошення повітряної тривоги зафіксували "прильоти". У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на Печерську в одному з будинків, куди влучила російська ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК Укренерго енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в Києві.

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