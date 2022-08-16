Серія потужних вибухів прогриміла сьогодні на військових об'єктах окупантів у Криму.

На авіабазі у селищі Гвардійське (Крим), на території якої, за даними російських ЗМІ, сьогодні пролунали вибухи, окупанти зберігали щонайменше 12 військових літаків.

Про це у Twitter написав розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

Йдеться про бомбардувальники Су-24 і штурмовики СУ-25.

"Російські ЗМІ повідомляють про нову пожежу на авіабазі в Криму сьогодні, цього разу на військовому аеродромі Гвардійське. Він містив 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ та входив до складу ВМФ Росії", - написав Грозєв.

Вибухи в Криму: що відомо

Сьогодні вранці окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося.

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