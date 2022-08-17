Російські загарбники терміново переміщують з окупованого Криму літаки та вертольоти після серії вибухів на півострові.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.
"Після останніх подій в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ", - заявляють у розвідці.
Зокрема, окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ.
"Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня)", - наголошується у повідомленні.
Як зазначають у розвідці, вже зафіксовано переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.
Так, 11 серпня спочатку до аеродрому Гвардійське було перекинуто 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) і 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).
Однак, вже 17 серпня зафіксовано переліт вертольотів:
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
- 8 вертольотів в Краснодар.
Також, 17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:
- 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
- 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
- 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
- літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
- 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевську;
"Під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання", - заявили у розвідці.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на аеродромі "Саки" в Криму сталися вибухи. Українська сторона заперечує своє причастя до них, хоч і задоволена результатом. Через інцидент, згідно з даними ПС ЗСУ, Росія втратила 9 літаків.
А 16 серпня вибухи пролунали на військовому складі біля Джанкоя. Україна теж не взяла відповідальність за них, хоча західні ЗМІ повідомили, що це робота елітного підрозділу наших військ.