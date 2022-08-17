Вже зафіксовано переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

Російські загарбники терміново переміщують з окупованого Криму літаки та вертольоти після серії вибухів на півострові.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Після останніх подій в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ", - заявляють у розвідці.

Зокрема, окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ.

"Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня)", - наголошується у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, вже зафіксовано переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

Так, 11 серпня спочатку до аеродрому Гвардійське було перекинуто 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) і 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

Однак, вже 17 серпня зафіксовано переліт вертольотів:

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;

8 вертольотів в Краснодар.

Також, 17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевську;

"Під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання", - заявили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на аеродромі "Саки" в Криму сталися вибухи. Українська сторона заперечує своє причастя до них, хоч і задоволена результатом. Через інцидент, згідно з даними ПС ЗСУ, Росія втратила 9 літаків.

А 16 серпня вибухи пролунали на військовому складі біля Джанкоя. Україна теж не взяла відповідальність за них, хоча західні ЗМІ повідомили, що це робота елітного підрозділу наших військ.