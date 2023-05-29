Ворог перевозить бревна для облаштування бліндажів.

Останніми днями в районі тимчасово окупованого Маріуполя лунають вибухи. Українські війська завдають ударів по базах та складах російських загарбників.

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що після "бавовни" росіяни активізували будівництво укріплень навколо міста.

"Тепер переважно бревна для облаштування бліндажів. Також після майже двох діб бавовни – активне поповненя БК в напрямку Бердянська та Пологів", – додав він.

"Бавовна" в районі Маріуполя

Днями потужні вибухи пролунали в Юрʼївці неподалік окупованого Маріуполя. За даними Петра Андрющенка, поранено понад 400 росіян. Ще 100 загарбників ліквідовано.

Раніше Андрющенко наголосив, що "бавовна" сталася в тих населених пунктах, які раніше вважалися недосяжними для українських засобів ураження. Вибухи лунали на базах і складах окупантів в Нікольському, Урзуфі та Юрʼївці.

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