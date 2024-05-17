Він знову скаржився журналістам, що Росію обдурили.

Російський правитель Путін заявив, що Москва не піде на переговори, засновані на "формулі миру" президента України Володимира Зеленського.

Він укотре заявив, що Росію "просто обдурили" під час переговорів на початку повномасштабної війни. Путін каже, що вони відвели окупаційні війська від Києва, щоб підписати мирний договір, проте Київ "викинув усі домовленості в смітник". "Тепер ми повинні зрозуміти, з ким ми можемо мати справу і кому можемо довіряти", - заявив він.

Він сказав, що Москва не допустить пред'явлення їй ультиматумів, а українське уявлення про завершення війни "ґрунтується на забаганках, а не реальній ситуації". Базою для переговорного процесу він називає Стамбульські домовленості.

"[Україна] хотіла отримати перевагу на полі бою, домогтися стратегічного положення, не вийшло - ну ось тепер наші умови. З дуба впали, чи що? З якого дива? Безумовно, ми будемо виходити з реалій, які складаються на землі", - заявив він.

Також Путін поскаржився, що Росію не запросили на "мирний саміт" у Швейцарії, хоч вона і була готова брати участь у мирних переговорах щодо України. "Нас не бачать на мирній конференції щодо України у Швейцарії, не бачать - не треба", - додав він.

Варто нагадати, що раніше прес-секретар посольства Росії в Берні Володимир Хохлов заявив, що Москва не прийме запрошення на саміт у Швейцарії, навіть якщо її покличуть.

Переговори з РФ: останні новини

Росія продовжує робити суперечливі заяви про мирні переговори. Вони стверджують, що готові до них, але відкидають українські ініціативи. Також Москва заявила, що не сприймає "Глобальний саміт миру" у Швейцарії всерйоз.

Нещодавно міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову запропонували уявити, що Україні та Заходу запропонували сісти за стіл переговорів. Його запитали, що б він робив. Лавров відповів, що там "розмовляти нема з ким".

Володимир Зеленський заявив, що необхідно опрацювати разом зі світом детальний план, перш ніж говорити з РФ про завершення війни.

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