Окупанти вже неодноразово завдавали удари по Ізмаїльському району Одеській області.

Ворог продовжує атакувати Одещину ракетами, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ще двічі ворог вдарив по морському узбережжю в Ізмаїльському районі. Інформація по руйнуванням та постраждалим уточнюється. А щодо уламків ракети, що знайдено в полі Одеського району, встановлено, що то була Х-31", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялось, що по Одещині ворожою стратегічною авіацією було завдано удару ракетою повітряного базування Х-22, випущеної з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок точної роботи сил ППО ракета була знищена над полями Одеського району.

Окупанти вже неодноразово завдавали удари по Ізмаїльському району Одеської області.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на окупації Лисичанська - останнього бастіону на шляху захоплення всієї Луганської області. Зараз у тих районах тривають бої.

З 25 червня окупанти просунулися на 2 км біля Лисичанського НПЗ на південь від міста, пишуть британські розвідники.

На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій та підрозділів повітряно-десантних військ.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються закріпитися в районі Вуглегірської ТЕС.

Російські війська продовжують ракетний терор українських міст, не рахуючись з жертвами серед цивільних. Сьогодні вранці ворог ударив по багатоповерхівці Миколаєва, а ракета, випущена в бік Одеської області, була перехоплена силами ППО.

У боях ЗСУ ліквідували вже 35 450 окупантів і знищили тисячі одиниць техніки.

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