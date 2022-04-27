Андрій Піонтковський зазначив, що Путіну потрібна хоч якась перемога.

Кремль шукає можливість здобути хоч якусь перемогу, враховуючи провали на Донбасі. Росія намагається розгойдати ситуацію в Придністров'ї від відчаю.

Про це розповів російський журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

"Спочатку вони хотіли взяти Київ. Потім вони заявили, що випадково там опинилися, і міста брати намірів не мають. Натомість мають намір захистити від геноциду російське населення Донбасу і розширити ОРДЛО до адмінкордонів Донецької та Луганської областей. Тепер й це провалюється. Якщо наступ не реалізується на 10–й день, не беручи до уваги одне захоплене село, значить, його немає", - зазначив Піонтковський.

При цьому він зазначив, що через провалені плани щодо захоплення України в Кремлі "підгорає", тому там намагаються винайти можливість здобути локальну перемогу на півдні України.

"Думаю, якомусь їх стратегу спала на думку ідея вдарити по Одесі з двох сторін, скажімо, з боку Херсона (і з заходу – ред.). У Придністров'ї є миротворчий корпус, адже в Росії всі війська - миротворчі. Я тримаю кулаки, добре, нехай ще цей миротворчий корпус спалять", - заявив журналіст.

Він вважає, що вибухи в невизнаному Придністров'ї повинні виправдати перекидання російських "миротворців" в Одесу.

"Це, до речі, плідна ідея, а інакше цю серію вибухів пояснити неможливо. Це підготовка до будь-якої акції. Моя гіпотеза, що це божевільний намір перекинути так званий миротворчий корпус із Заходу в Одесу", – підсумував Піонтковський.

Вибухи в Придністров'ї: що відомо

25 квітня вдень сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.

За задумом авторів, інциденти повинні виправдати війну на території України, або залучити "ПМР" до бойових дій. Або як територію з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію, вважають розвідники.

У свою чергу президент Молдови Майя Санду заявила, що ескалація в Придністров'ї походить від "провоєнних" сил всередині регіону, зацікавлених у дестабілізації безпеки.

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