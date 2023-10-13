Окупанти ховали стратегічну техніку серед зелених насаджень.

На одному з напрямків одеські гвардійці мінусли ворожу РЕБ та показали, як це зробили.

Як повідомляє пресслужба Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

"Нацгвардійці працюють по позиціях військ РФ на південному напрямку", - уточнили у пресслужбі.

Оприлюднено відповідне відео, на якому зафіксовано, як серед зелених насаджень ховається ворожа техніка. Вона попадає у поле зору українських захисників та її на місці стається вибух.

"На цих кадрах бійцями 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України уражено станцію РЕБ противника та ракетно-артилерійське озброєння", - розповіли військові.

Що таке РЕБ

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) — сукупність узгоджених дій військових сил щодо: здобуття інформації про розташування радіоелектронних засобів, систем управління військами й зброї противника, їх знищення, захоплення, виведення з ладу, радіоелектронне придушення тощо.

Стратегічне значення РЕБ оцінюють як дуже високе, вона спрямовується проти інфраструктури противника.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, російські загарбники інтенсивно користувались засобами радіоелектронної боротьби (розвідки, перехоплення, придушення) під час війни на сході України. Наприклад, були встановлені випадки застосування сучасних засобів РЕБ на захопленому бойовиками Донбасі, зокрема: комплекс придушення GSM-зв'язку РБ-341В "Леєр-3"; комплекс радіоелектронного придушення КХ і УКХ зв'язку РБ-301Б "Борисоглєбськ-2"; автоматизована станція перешкод Р-934УМ; автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель"; комплекс РЕБ "Торн"; комплекс радіоконтролю, пеленгування, та придушення РП-377ЛА "Лорандит"; комплекс радіорозвідки та радіопридушення РБ-531Б "Инфауна".

Російська армія перекинула на окуповані території сучасні засоби радіозв'язку: станції супутникового зв'язку Аурига-1.2В (виробництво розпочалось 2014 року, російською компанією "ІТІС"), Р-441-ОВ "Ливень" тощо.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно одеські гвардійці знищили вартісну техніку ворога - спостережний пункт "Муром", який українці називають "оком Мордору". Зокрема, спостережний пост військ РФ, оснащений комплексом дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром", пустили на металобрухт аеророзвідники Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

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