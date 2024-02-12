Призначення головнокомандувачем Олександра Сирського, який вважається більш близьким до президента, посилить відповідальність Зеленського за будь-яку невдачу на фронті.

Рішення президента України Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ стало найбільш значною зміною в керівництві країни за майже два роки війни. Водночас, як пише The Wall Street Journal це ще більше посилить відповідальність президента за те, що відбувається на полі бою.

"За словами Зеленського, цей крок спрямований на перезавантаження військових зусиль країни, оскільки українські війська намагаються утримати лінію фронту проти Росії. Але заміна такої популярної фігури, як Залужний, на генерал-полковника Олександра Сирського, який вважається більш близьким до президента, тісніше пов'яже Зеленського з рішеннями на полі бою, що зробить його більш відповідальним за будь-яку невдачу", - пише видання.

Як зазначає WSJ, звільнення Залужного відбулося після місяців спекуляцій щодо напруженості у відносинах між Зеленським і Залужним, який користується величезною популярністю серед військових і широкої громадськості.

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"Тертя зростали в міру того, як політичні імперативи все частіше вступали в протиріччя з реаліями війни. У той час як Зеленський намагався зберігати оптимізм, Залужний змалював більш похмуру картину перспектив України", - пише видання.

Зеленський оголосив про відставку Залужного в четвер, заявивши, що необхідні термінові зміни для реформування армії.

"Багато з проблем, які він назвав, включаючи брак західної допомоги та людських ресурсів, не можуть бути вирішені головнокомандувачем. Але призначення Сирського може сприяти налагодженню більш ефективних робочих відносин", - зазначають у WSJ.

Хоча Залужний ніколи публічно не висловлював політичних амбіцій, аналітики кажуть, що Зеленський, ймовірно, відчував загрозу через популярність генерала.

Водночас, хоча деякі солдати були розчаровані, вони сказали, що зміна керівництва не змінить ситуацію, з якою вони стикаються на полі бою.

"Що конкретно зміниться для мене від того, що у мене буде інший головнокомандувач? Абсолютно нічого, - сказав один із бійців. - "Я бачу, де ворог. Я знаю, що з ним робити".

Зміна головнокомандувача ЗСУ

Як писав УНІАН, 8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Його місце зайняв Олександр Сирський.

Поміж причин звільнення Залужного - ненадання військового плану на 2024 рік, а також те, що генерал безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї і виключив Міністерство оборони з цього процесу.

9 лютого стало відомо, що Залужному присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

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