Серед них - нестача людей і зброї, а також менша популярність, ніж у Залужного.

Володимир Зеленський днями змістив Валерія Залужного з поста головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Але як пише CNN, тепер новому головнокомандувачу доведеться зіткнутися з серйозними проблемами, що залишилися від його попередника.

Як пише видання, малоймовірно, що Сирський запропонує радикальну зміну стилю, але вважається, що він ближче до Зеленського.

За словами Метью Шмідта, директора програми з міжнародних справ в Університеті Нью-Хейвена, "Сирський розглядається як консенсусний вибір".

Відео дня

"Деякі кажуть, що він занадто радянський, тобто не винахідливий, але здібний, деякі кажуть, що він не дуже добре сприймає незручні істини - те, що робив Залужний, - а деякі кажуть, що він кращий з найгірших генералів", - зазначає він.

Найбільш нагальним завданням Сирського буде стабілізація лінії фронту. Також серед нагальних проблем нового головкома - як поповнити поріділі ряди української армії, як прискорити надходження західних боєприпасів на передову - і як впоратися з ситуацією, поки цього не станеться.

Серед інших пріоритетів: який акцент робити на нанесення більш далеких ударів по російській інфраструктурі, такий як склади палива і військові бази, інтеграція бойових літаків F-16 в плани бойових дій і швидка розробка наступного покоління безпілотних систем.

Нестача боєприпасів на фронті

В останні тижні передові підрозділи в декількох вразливих районах розповіли CNN, що їм часто не вистачає боєприпасів, особливо західних 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Адміністрація Байдена все ще намагається схвалити виділення Україні нової допомоги. А Європа зізнається, що в кращому випадку виробить половину від обіцяної кількості боєприпасів.

Таким чином, розблокування американської військової допомоги і збільшення європейського виробництва боєприпасів - найважливіші пріоритети, якщо Україна хоче перейти від "триматися" до "чинити опір".

Нестача людей

Чисельність російських військ щонайменше в три рази перевищує українські.

Ще Залужний закликав до нової мобілізації і критикував закони, які дозволяють українцям уникати призову. Але не тільки самі українці не хочуть йти воювати, а й Зеленський побоюється, що уряд не потягне фінансово велику армію.

Безпілотні системи

Залужний стверджував, що, враховуючи більш високу чисельність особового складу і озброєння Росії, Україні необхідно кардинально змінити технологію ведення бойових дій: наприклад, більш досконалі безпілотники та інші безпілотні системи забезпечать розвідку в режимі реального часу і точне наведення на ціль.

У той же час російські військові також навчаються і адаптуються, особливо в області використання ударних і розвідувальних безпілотників і радіоелектронної боротьби.

Надходження F-16, очікуване не раніше весни цього року, повинно послабити перевагу росіян в небі, але заявлена Залужним мета - домогтися абсолютної переваги в повітрі, щоб Україна могла перейти в наступ - здається віддаленою перспективою. Включення нових бойових літаків в загальну стратегію бойових дій стане найважливішим завданням для Сирського.

Замінити Залужного буде нелегко

Мік Райан, австралійський генерал у відставці, який відвідав Україну і зустрічався з високопоставленими чиновниками, описує Залужного як "харизматичного і популярного військового лідера".

У Сирського є свої досягнення, особливо оборона Києва в перші дні і блискавичний наступ, в результаті якого у вересні 2022 року були відвойовані цілі райони Харкова. Водночас він піддавався критиці за те, що продовжив оборону Бахмута ціною великих людських жертв. Підлеглі описували його як людину, позбавлену співчуття, а деякі солдати називали його "генералом 200" за готовність жертвувати людьми.

У той же час в найближчому майбутньому українське керівництво має продемонструвати єдність після безладних змін, підкреслює CNN, оскільки під час війни політична конкуренція, особливо на рівні армії, генералів і політиків, виглядає не дуже добре.

Зміна головкому ВСУ

8 лютого президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Замість Залужного на цю посаду глава держави призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Він вважає, що 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі оборони.

Поміж причин звільнення Залужного - ненадання військового плану на 2024 рік, а також те, що генерал безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї і виключив Міністерство оборони з цього процесу.

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