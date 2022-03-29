Зокрема, міністра закордонних справ України запросили взяти участь у сесії разом з главами МЗС Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Швеції та високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

Міністри закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) проведуть зустріч за участі України 6-7 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

"Зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у штаб-квартирі НАТО у середу 6 квітня та у четвер 7 квітня", - йдеться у повідомленні.

Глави МЗС країн-членів приїдуть на зустріч особисто. Головуватиме на зустрічі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Зустріч розпочнеться 6 квітня з робочої вечері. Наступного дня, 7 квітня, зустріч буде поділена на дві сесії. Зокрема, міністри закордонних справ Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Швеції і України та високий представник ЄС Жозеп Боррель запрошені на першу сесію. Деякі з запрошених міністрів можуть долучитися у форматі відеозв'язку.

Напередодні дводенної зустрічі Столтенберг 5 квітня проведе прес-конференцію.

Нагадаємо, що сьогодні дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією, заявляє, що Україна готова зафіксувати позаблоковий статус без вступу у військово-політичні союзи.

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