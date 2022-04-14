У міністерстві зазначають, що такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення).

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародні організації вжити заходів з повернення в Україну депортованих Росією дітей.

Про це йдеться у заяві прес-служби МЗС.

"Кричущою є загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених законодавством України", - йдеться у заяві.

Як зазначили в МЗС, у цьому контексті особливу стурбованість викликає інформація про намір Міносвіти РФ підписати з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях – так званими "Л/ДНР" – "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

При цьому, відповідно до Конвенції ООН про права дитини, держави, що є сторонами цього міжнародного договору, у тому числі Росія й Україна, зобов'язані вживати заходів задля боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону.

"Спроби Кремля надати своїм злочинним діям на території України "законних" підстав є цинічним нехтуванням засадничими правилами і звичаями ведення війни та загальновизнаними правами людини", - йдеться у заяві.

В МЗС наголошують, що такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, насамперед, відповідних міжнародних організацій.

"Міністерство закордонних справ України звертається до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах та з питань насильства щодо дітей вжити невідкладних заходів задля повернення українських дітей на територію нашої держави", - сказано у заяві.

Раніше повідомлялося, що окупанти ґвалтували дітей та дорослих на усіх захоплюваних територіях України.

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