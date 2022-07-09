Наслідки удару уточнюються.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про щойно здійснений ворожий обстріл території в районі населеного пункту Радушне (Криворізький район Дніпропетровської області).

Про це Вілкул написав у своєму Telegram-каналі.

"Приліт" в районі Радушного. Автотранспорту і населенню повністю обмежити пересування", - підкреслив він.

За словами Вілкула, наразі наслідки ворожого удару уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня вранці по Кривому Рогу окупанти запустили 10 ракет "Торнадо-С".

За інформацією Вілкула, в результаті обстрілу загинула 41-річна жінка, а також поранено 20-річну дівчину, лікарі борються за її життя. Множинні осколкові поранення - у 43-річного чоловіка. Він знаходиться у стані середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що 9 липня російські окупанти завдали удару по одному з житлових районів Харкова. В результаті ворожої атаки було поранено четверо людей, серед них 12-річна дитина.

За даними Національної поліції, російські загарбники випустили по місту, ймовірно, балістичну ракету "Іскандер".

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