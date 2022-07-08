Напередодні під вогонь потрапив Торецк Донецької області. Внаслідок дій окупантів загинула ціла родина.
Про це свідчить відеоролик, опублікований головою Донецької ОВА Павлом Кириленком.
Внаслідок обстрілу Торецька загинула сім'я з трьох осіб - дівчинка, її мама і бабуся.
"Ракета потрапила прямо в будинок, все розірвано, тіла всі розірвані. Дочка, мама і бабуся... Невинні ні в чому абсолютно...", - сказав один з чоловіків, що працюють на розбиранні завалів.
Як повідомляє ТСН, загинули три покоління родини Новицьких. Дівчина нещодавно закінчила 11 клас школи-ліцею в Торецьку і планувала здобувати вищу освіту.
Раніше повідомлялося, що росіяни цілодобово обстрілюють Авдіївку в Донецькій області.
У районі Верхньокам'янського Донецької області окупанти досягли часткового успіху.
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