Молодша із загиблих нещодавно закінчила 11 клас.

Напередодні під вогонь потрапив Торецк Донецької області. Внаслідок дій окупантів загинула ціла родина.

Про це свідчить відеоролик, опублікований головою Донецької ОВА Павлом Кириленком.

Внаслідок обстрілу Торецька загинула сім'я з трьох осіб - дівчинка, її мама і бабуся.

"Ракета потрапила прямо в будинок, все розірвано, тіла всі розірвані. Дочка, мама і бабуся... Невинні ні в чому абсолютно...", - сказав один з чоловіків, що працюють на розбиранні завалів.

Як повідомляє ТСН, загинули три покоління родини Новицьких. Дівчина нещодавно закінчила 11 клас школи-ліцею в Торецьку і планувала здобувати вищу освіту.

Раніше повідомлялося, що росіяни цілодобово обстрілюють Авдіївку в Донецькій області.

У районі Верхньокам'янського Донецької області окупанти досягли часткового успіху.

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