Щодня до кіберполіції надходить більше десятка звернень з цього приводу.

Зловмисники за допомогою фішингу виманюють гроші у громадян під виглядом під виглядом виплат вимушеним переселенцям.

Про це повідомляє департамент Кіберполіції Національної поліції України.

В повідомленні сказано, що щодня до кіберполіції надходить більше десятка звернень з приводу фішингу, тобто шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних.

В повідомленні сказано, що шахраї роблять розсилку SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї також вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги і за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

"У таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців" - сказано в повідомленні.

Кіберполіція закликає громадян отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел; уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс; не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Також закликають, якщо ж фінансову інформацію розголошено, то треба негайно звернутись до банку та заблокувати картку.

Нагадаємо, СБУ розповіла про російську хакерську атаку на українські ЗМІ.

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