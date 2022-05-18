Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував намір окупантів зробити з окупованого Маріуполя "курорт" на Азовському морі.
Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.
"Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою", - зазначив він.
"Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - заявив Подоляк.
Раніше повідомлялося, що росіяни під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці у Херсонській області. Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну.
Наразі санаторії та бази відпочинку на ТОТ Крим переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. Тому загарбники вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини.