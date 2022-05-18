Зокрема, радник керівника ОП заявив, що якщо окупанти хочуть позасмагати на сонці, то українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував намір окупантів зробити з окупованого Маріуполя "курорт" на Азовському морі.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою", - зазначив він.

"Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - заявив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що росіяни під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці у Херсонській області. Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну.

Наразі санаторії та бази відпочинку на ТОТ Крим переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. Тому загарбники вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини.

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