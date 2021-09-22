Чоловіку все ж вдалося подолати кризу – і з позитивною динамікою його перевели у госпіталь.

Медики у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова врятували життя українському захиснику, який перебував у критичному стані після кульового поранення в голову російськими окупантами.

Про це у Facebook повідомив головний лікар Сергій Риженко.

Чоловіка доставили в лікарню з кульовим діаметральним пораненням голови. За словами Риженка, куля окупантів пройшла навиліт.

23 дні поранений боєць провів у реанімації, 10 днів – у комі.

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Захисника у лікарні навідувала єдина рідна людина – його сестра.

Чоловіку все ж вдалося подолати кризу – і з позитивною динамікою його перевели у госпіталь. Невдовзі чоловіка відправлять на реабілітацію у Львів.

Лікар подякував медикам та волонтерам з Дніпра й Львова, які надсилали зондове і парентеральне харчування.

"Тривожні хвилини прощання… Щемко, коли нянечки, медсестри, волонтери та лікарі проводжають бійця, який повернувся з того світу. Це народження нового життя", – прокоментував Риженко.

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Автор: Віолетта Орлова