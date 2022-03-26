Голова Харківської обласної військової адміністрації запевнив, що наші військові роблять усе, щоб росіянам не вдалося отримати підкріплення з боку Харківщини.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про нові плани окупанта і запевнив, що українські захисники готові до можливих подальших сценаріїв.

Про це він написавши у Telegram.

"Ми бачимо повну картину, наші військові та розвідка готові до можливих сценаріїв. Ворог зрозумів, що Харків йому буде взяти дуже важко. Тому він пішов через Вовчанськ та Ізюм, щоб дістатися лінії Луганської і Донецької областей", - наголосив він.

Синєгубов запевнив, що наші військові роблять усе, щоб росіянам не вдалося отримати підкріплення з боку Харківщини.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Синєгубов повідомляв, що в напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там йдуть бої.

24 березня Синєгубов заявив, що російські ЗМІ брешуть, що окупаційні війська взяли місто Ізюм. "... Ізюм - українське місто! Булоі буде", - заявив він, додавши, що ЗСУ утримують свої позиції в цьому напрямку.

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