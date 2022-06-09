Під час авіапрориву до заводу "Азовсталь" у Маріуполі Збройні сили втратили щонайменше три гелікоптери, якими намагалися доставити медикаменти та боєприпаси.
Про це йдеться у матеріалі видання "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела.
Оскільки на той час Маріуполь був оточений російськими окупантами, залишався лише варіант доставки медикаментів та всього необхідного з повітря. Для польотів задіяли армійські вертольоти Мі-8.
Як стверджує УП, усього було 7 вертольотних місій до "Азовсталі". Гелікоптери підіймали у повітря вночі, вони летіли на малих висотах й маршрутами для обходу ППО.
Журналісти дізналися, що під час таких місій Україна втратила три гелікоптери: на п'ятому польоті вертоліт збили, коли група поверталася з Маріуполя.
"На сьомому заході так само на зворотному шляху одна вертушка загорілась і впала на окупованій території. Тоді з Дніпра підняли інший вертоліт, рятувальний, щоб витягнути тих, хто вижив. Але його уже чекала засідка, і з ПЗРК цей вертоліт збили. Так вони там тепер і лежать вдвох, як в кіно – один біля одного", - йдеться в матеріалі.
Раніше президент України Володимир Зеленський вперше розповів, як українські льотчики намагалися долетіти до "Азовсталі" для допомоги військовим. Це відбувалося за відсутності повітряних коридорів, за роботи потужної протиповітряної оборони окупантів.