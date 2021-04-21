Контррозвідники СБУ в районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР", який надав важливі свідчення про російську збройну агресію в Україні.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що у незаконних збройних формуваннях житель Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічурине.
"Співробітники спецслужби встановили особу бойовика під час спроби в’їзду до України з території РФ. Наразі учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР", - йдеться в повідомленні.
Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти "ДНР" та РФ.
Наразі слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
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