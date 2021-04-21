Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ.

Контррозвідники СБУ в районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР", який надав важливі свідчення про російську збройну агресію в Україні.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що у незаконних збройних формуваннях житель Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічурине.

"Співробітники спецслужби встановили особу бойовика під час спроби в’їзду до України з території РФ. Наразі учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти "ДНР" та РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Читайте такожСБУ заявила про затримання екс-чиновниці "ЛНР"

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська