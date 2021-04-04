За словами голови української делегації в ТКГ, Україна робитиме все, аби жителі окупованих територій жили "на основі закону, демократії, свободи".

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Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук.

Він зазначив, що життя в Україні не таке, як показує російська пропаганда, і запевнив, що Україна налаштована лише на мир.

"Ми не будемо ніколи йти війною на Донбас. Ми будемо лише домовлятися. Якщо ми відповідаємо сьогодні діями військовими, то ми відповідаємо, а не ініціюємо ці дії. Я заявляв і заявляю: на війну, на вбивство ми не будемо сидіти та мовчати, поки нас вбивають. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь, добром на добро", - сказав Кравчук.

За його словами, Україна робитиме все для того, аби жителі окупованих територій інтегрувалися в дійсність решти країни та жили "на основі закону, демократії, свободи".

"Ми будемо робити все для цього, щоб вони не були людьми, яких не визнає світ, щоб вони могли спокійно подорожувати світом, Європою, що сьогодні для них є проблемою. Вони повинні жити в демократичному суспільстві та використовувати принципи демократії, свободи для вирішення своїх проблем особистого характеру та громадського", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

"Ми будемо все для цього робити. Але ми просимо і їх задуматися, щоб були якісь відповідні дії, щоб ми бачили їх інтерес бути з Україною. Щоб ця пропаганда, яка ведеться на території непідконтрольної Україні - щоб вони розуміли, що це обман, що це все придумані або надумані речі", - додав Кравчук.

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Автор: Катерина Комолова