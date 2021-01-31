Також спостерігачі виявили на полігоні біля Новоселівки 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу в зоні безпеки.

Збройні формування РФ і її найманці грубо порушують Мінські домовленості, розміщуючи озброєння з порушеннями встановлених ліній відведення.

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Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 30 січня на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні біля населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував 3 одиниці 122 мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 одиниць 120 мм мінометів і 14 одиниць танків Т-72.

"Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення", - підкреслюється в повідомленні.

Разом з тим на вищезгаданому полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність і присутність військового типу в зоні безпеки.

"Чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм і прав міжнародних домовленостей", - підкреслила українська сторона СЦКК.

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Автор: Тамара Отовська