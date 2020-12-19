Серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожАрестович помилково оприлюднив "версію" окупантів про "п'яну" смерть українського бійця на ДонбасіПро це повідомляє прес-центр штабу ООС у вечірньому зведенні.

Так, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Південного окупанти відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, тут кілька пострілів вони здійснили та зі стрілецької зброї. Водночас противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту шуми.

"Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь та біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід", використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов'ї, неподалік від Водяного, з перетином лінії розмежування був зафіксований проліт ворожого БПЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Вогневі провокації окупантів не несли загрози життю українським військовослужбовцям, тому вогонь вони не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

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Автор: Тамара Отовська