За інформацією української розвідки, російська пропаганда намагається створити враження загрози розгортання бойових дій з вини України.

На Донбасі окупанти поширюють пропаганду щодо оманливої загрози розгортання бойових дій нібито з вини України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони у зведенні 16 квітня з посиланням на дані розвідки.

Так, за інформацією Головного управління розвідки, російська пропаганда витрачає значні кошти на інформаційну продукцію для створення враження такої загрози.

"Зокрема, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Також посилюють режим охорони адміністративних будівель та об'єктів зберігання продовольчих резервів", - зазначається у зведенні.

При цьому фінансові витрати на проведення робіт в окремих випадках, за даними розвідки, окупанти завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану.

Читайте такожРосія перекинула до Криму підрозділи армії, яка воювала на Донбасі"Водночас серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно робити запаси води, харчових продуктів, ліків і пального", - зазначили в Міноборони.

Ситуація в Донецьку

У четвер, 15 квітня, ЗМІ повідомили про те, що окупанти в Донецьку наказали готувати бомбосховища і місця в лікарнях, а біля адміністративних будівель - закладати мішки з піском.

За інформацією журналістів, бойовики "ДНР" видали розпорядження готувати місцеві адміністративні установи до можливої активізації бойових дій.

У Донецькій обласній травматології, яку окупанти називають Республіканським травматологічним центром, журналістам розповіли, що вчора надійшло розпорядження звільнити 60% ліжок і привести до ладу бомбосховища до 21 квітня. Саме на той день заплановано послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Окрім того, 22-23 квітня в Донецьку має відбутися форум "Єдність росіян: захист прав і свобод", де братимуть участь глави незаконних збройних угруповань та гості з Росії.

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Автор: Антоніна Доломанжи