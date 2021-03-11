Міністр з питань реінтеграції ТОТ не вірить у те, що Росія наважиться приєднати окуповані території Донбасу до себе.

Віце-прем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що Донбас Росії не потрібен та є її розмінною картою в геополітиці.

Як він заявив в інтерв'ю виданню "Обозреватель", росіяни ведуть гібридну війну, яка включає фінансування найманців і бойовиків та потужну інформаційну війну.

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"З кожної праски лунає пропаганда, яка налаштована на промивання мізків. Ми робимо все, щоб діти з Донбасу могли навчатися на підконтрольній території, але ми не знаємо, що в них у головах. Йде шалена ідеологічна "прокачка". А це найкраща зброя, яка потім спускає курок справжньої зброї. Росії вигідно надалі продовжувати розвивати там "совок" і водночас показувати своєму електорату, що нібито на Донбасі є такі настрої", - зауважив міністр.

Водночас Резніков додав, що не вірить у те, що Росія наважиться приєднати окуповані території Донбасу до себе, адже, як мінімум, їй це не вигідно через складну економічну ситуацію.

"Донбас Росії не потрібен, це їхня розмінна карта в геополітиці. Вони хочуть нам його віддати, але намагаються зробити це на своїх умовах, а не на наших. Росіяни не сприймають населення Донбасу за своїх громадян. Вони його не поважають. Якщо це частина української нації, то хто вони для них? Так, багато людей на Луганщині та Донеччині говорять російською, але за етнічним складом вони українці, які не потрібні Росії, хіба що як робоча сила", - вважає він.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Нещодавно бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Антоніна Доломанжи